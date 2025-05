Fiorentina, Gudmundsson: "Vorrei restare ma non dipende da me"

Getty Images

ha rilasciato un'intervista a Marca in vista del match fra Fiorentina e Betus Siviglia, queste sono le sue parole: "Se mi piacerebbe restare alla Fiorentina? Certo che sì. Altrimenti non sarei venuto, ma non dipende da me. In Liga in futuro? Ora sto molto bene alla Fiorentina, ma in generale mi è sempre piaciuto il calcio spagnolo. Mi piacciono le grandi partite. Mi riescono bene. Col Betis è una gara del genere? Assolutamente. È la partita più importante della stagione e una delle più grandi della mia carriera. Non sarà facile. Hanno giocatori molto forti che stanno facendo molto bene. Del Betis mi ha sorpreso l’ambiente. Non me lo aspettavo ed è stato incredibile. E vedere Isco: come si muove, come gioca di prima... È impressionante. Dobbiamo stare attenti a lui, ha avuto troppo spazio."

"Mi piace, è un bel paragone, ma non è del tutto giusto: lui ha giocato molti anni nel Real Madrid. Per vincere dovremo essere compatti in difesa e creativi e precisi in attacco. Se ci riusciamo, andremo in finale"- "Quello che mi ha colpito di più è il suo livello dopo un anno senza giocare. È ancora uno dei migliori portieri al mondo. Ci ha fatto guadagnare molti punti questa stagione. Continua a essere su un altro livello."- "Veniva da una stagione difficile, aveva voglia di dimostrare e ci è riuscito. È giovane, ma con esperienza: ha giocato in Premier, Ligue 1 e Serie A. Sta segnando tanto e ha un grande futuro"