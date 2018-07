Conferenza stampa di presentazione per David Hancko, acquistato dallo Zilina e primo arrivo della sessione estiva in corso. Ventisette presenze e tre reti nell'ultima stagione, lo sloveno può giocare come difensore centrale ma anche sulla fascia sinistra, posizione in cui Pioli lo ha provato in questi primi quindici giorni di preparazione. "Il mio miglior pregio è il tiro con il mancino? Preferisco giocare con questo piede, ma mi piace anche essere schierato centrale. Devo ancora migliorare e voglio prendermi il posto in squadra. La mia fase difensiva? Per stile, supporto l'attacco. Ma il calcio italiano è molto tattico e devo migliorare in difesa. La Fiorentina è il posto giusto per migliorarmi. Altre squadre su di me? Sì, ho avuto altre squadre che mi hanno cercato da Inghilterra e Spagna. Ho scelto Firenze per la storia e ho capito, in queste due settimane, di aver scelto nel modo migliore. Ho parlato con Skriniar? L'ho sentito, mi ha mandato un messaggio. Mi ha dato alcuni consigli per integrarmi. Ha promesso a David di venire a trovarlo. Paragone con Skriniar, stimolo o peso? Lo vedo come un vantaggio. Lui è forte, vorrei assomigliarci. Pioli mi ha parlato del ruolo? In allenamento ho giocato a sinistra, ma non sarebbe un problema giocare al centro. Sulla fascia, però, posso spingere e dare molto. Cosa mi ha chiesto Pioli? Un gran mister, cercherà di migliorarsi. Vorrebbe migliorare la mia tattica difensiva. Predilezione per la rete? Sono contento di aver segnato due gol nelle amichevoli, cercherò di farlo anche in campionato. Ci proverò sugli sviluppi del calcio d'angolo.