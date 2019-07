Grandi rinnovamenti in casa Fiorentina, con tanti giocatori in uscita dalla squadra viola. Secondo quanto riporta Violanews, Pradè starebbe provando a cedere sia Vitor Hugo che Ceccherini, in modo da poter rivoluzionare la linea difensiva. Il difensore brasiliano ha richieste sia in Spagna, con il Leganes, che in Turchia, con il Besiktas. Le trattative sono ancora in piedi, con il brasiliano che preferisce leggermente i turchi, poichè disputeranno l'Europa League. Federico Ceccherini, invece, dopo una stagione di alti e bassi è già vicino alla cessione, con il Brescia che lo segue da vicino.