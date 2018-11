Il giocatore della Fiorentina Vitor Hugo ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Ci sono tre punti in palio come in ogni gara, anche se stavolta vale di più. Conosciamo la forza della Juventus, credo che abbia già le mani sull’ottavo scudetto. Noi, però, siamo una buona squadra. Non vinciamo da un po’, ma la classifica non ne ha risentito. Il sesto posto dista appena due punti e neppure il quarto è lontano. Non siamo in crisi. Battere la Juventus farebbe felici i nostri tifosi. Pioli non l’ha mai battuta, cercheremo di sfatare anche questo tabù. Ho duellato con tanti attaccanti: Ronaldo è di un altro pianeta, ma pure lui è umano. Ma la Juventus non è solo Ronaldo, è una squadra dalla qualità immensa. In questi giorni siamo stati molto al video per studiare da vicino Cristiano e la sua Juve".