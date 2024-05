Getty

Fiorentina, i bookmaker spediscono Italiano al Bologna: Palladino favorito nelle quote per la panchina viola

44 minuti fa



Le strade della Fiorentina e di Vincenzo Italiano sono destinate a separarsi presto. Dopo il recupero con l'Atalanta, infatti, il tecnico chiuderà la sua esperienza in viola, almeno secondo i bookmaker. Per lui niente pausa però, perché ad aspettarlo c'è la panchina del Bologna: un suo approdo in rossoblu nella prossima stagione si gioca a 1,30. A Firenze sembrano avere le idee chiare sul sostituto: Raffaele Palladino come nuovo allenatore dei toscani è visto a 1,40, in vantaggio su Maurizio Sarri a 2,50 su Snai e Alberto Aquilani a quota 6. Più indietro il tris Pioli-De Zerbi-Vanoli, proposto a 15.