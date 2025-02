Fiorentina, i convocati anti Inter. Adli non ce la fa, ma recuperano due titolari

Getty Images

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro l'Inter. Si tratta del recuper della 14esima giornata di campionato, quando il match venne interrotto al 16' per il malore occorso a Bove. E la sfida riprenderà proprio da quel minuto. Come noto, le due squadre potranno contare solo sui giocatori che erano già tesserati già nella partita di dicembre e, per questo, sono esclusi tutti i nuovi arrivati nel mercato di gennaio. Proprio per questo i viola sono ridotti all'osso visto anche, che non riesce a recuperare in tempo, a differenza di Cataldi e Colpani, che risultano regolarmente in lista.

1) BELTRÁN Lucas2) CAPRINI Maat Daniel3) CATALDI Danilo4) COLPANI Andrea5) COMUZZO Pietro6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson7) DE GEA QUINTANA David (P)8) GOSENS Robin Everardus9) GUDMUNDSSON AlbertPUBBLICITÀ10) HARDER Jonas11) KEAN Bioty Moise12) MANDRAGORA Rolando13) MARTINELLI Tommaso (P)14) MORENO Matías Agustín15) PARISI Fabiano16) PONGRAČIĆ Marin17) RANIERI Luca18) RICHARDSON Michael Amir Junior19) RUBINO Tommaso20) TERRACCIANO Pietro (P)