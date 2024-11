Fiorentina, i convocati anti Pafos. Forfait a sorpresa di un titolare

Getty Images

Alle 21:00 la Fiorentina affronterà il Pafos nella quarta giornata del girone unico di Conference League allo stadio Artemio ranchi di Firenze. Una partita in cui Palladino farà ampio ricorso al turnover in vista della super partita contro l'Inter di questa domenica. E da pochi minuti è stata diramata la lista dei convocati in casa viola per la sfida contro i ciprioti. E dalla lista arriva una sorpresa.- Fra i convocati, infatti, non figurauno degli elementi più importanti dello scacchiere di Raffaele Palladino. Rientra regolarmente Biraghi mentre Richardson continua nel suo percorso di recupero così come Gudmundsson che rientrerà nella partita contro i nerazzurri. Queste la lista completa.

: De Gea, Martinelli, Terracciano.: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.: Bove, Cataldi, Mandragora.: Beltran, Colpani, Ikoné, Kean, Kouamé, Rubino, Sottil.