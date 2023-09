La Fiorentina si prepara ad affrontare il Frosinone nella sfida in programma per domani alle 18.30 al Benito Stirpe. In vista del match il club ha reso noti i nomi dei convocati, tra i quali ritorna Nico Gonzalez, mentre è assente Dodò a causa dell'infortunio al ginocchio. Questo l'elenco completo:



Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Duncan, Gonzalez, Ikone, Infantino, Kayode, Kouame, Lopez, Mandragora, Martinelli, Quarta, Milenkovic, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano, Vannucchi.