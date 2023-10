Giornata di vigilia per la Fiorentina, che domani chiuderà la decima giornata di campionato nel posticipo delle 20.45 contro la Lazio. Emergenza in difesa per Italiano, che sulla fascia destra non avrà a disposizione né Dodo né Kayode, che si è fatto male nell'ultima partita di Conference League contro il Cukaricki. In quel ruolo potrebbe essere adattato un centrale. Ecco la lista dei convocati dell'allenatore viola



Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Milenkovic, Mina, Quarta, Parisi, Pierozzi, Ranieri.

Centrocampisti: Amatucci, Arthur, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora.

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Gonzalez, Ikone, Kouame, Nzola, Sottil.