CONVOCATI |

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di domani contro l’Udinese di Andrea Sottil. Come domenica contro il Napoli, domani non saranno a disposizioneeda cui si aggiungono le assenza di, vicinissimo a tornare all’Empoli, e. Per l’ex Milan è stato scelto di rispettare un turno di riposo per arrivare nel migliore dei modi alla sfida casalinga di sabato prossimo contro la Juventus.Ecco la lista completa:Amrabat, Barak, Benassi, Bianco, Biraghi, Cerofolini, Dodo, Igor, Gollini, Ikone, Jovic, Kouame, Maleh, Mandragora, M.Quarta, Cabral, Milenkovic, Nastasic, Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti.