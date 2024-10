Getty Images

Lafa la conta in vista della gara contro il Genoa:, che è trapelata ieri sera, si aggiunge, leggendo la lista dei convocati, anche quella di, uscito acciaccato dalla gara contro la Roma. Semprealmeno per la panchina, dove si rivedrà anche Rolandodopo l'infortunio patito a inizio ottobre in Conference League contro i New Saints. Chiamato anche il Primavera Tommaso, attaccante.