Fiorentina, i convocati per il Bologna. La scelta di Italiano su Dodò

Da pochi minuti è stata diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida ad alta quota contro il Bologna, recupero della 21esima giornata di campionato che si giocherà stasera alle 19:00. Il dubbio più grande, per Vincenzo Italiano, riguardava la possibilità che Dodò, ormai out da settembre per l'infortunio al crociato, rientrasse effettivamente nella lista degli uomini che sfideranno i felsinei. Alla fine, è stata scelta la strada della prudenza e l'ex Shakhtar non partirà per l'Emilia. Ma l'appuntamento è probabilmente rimandato alla sfida successiva, il derby contro l'Empoli. Questa la lista dei convocati della Fiorentin:



1) BARÁK Antonin



2) BELOTTI Andrea



3) BELTRÁN Lucas



4) BIRAGHI Cristiano



5) BONAVENTURA Giacomo



6) COMUZZO Pietro



7) DUNCAN Joseph Alfred



8) FARAONI Marco Davide



9) GONZÁLEZ Nicolás Iván



10) IKONE Nanitamo Jonathan



11) INFANTINO Gino



12) KAYODE Michael Olabode



13) LOPEZ Maxime Fabien Alexandre



14) MANDRAGORA Rolando



15) MARTINELLI Tommaso (P)



16) MILENKOVIĆ Nikola



17) NZOLA M'Bala



18) PARISI Fabiano



19) RAMOS DE OLIVEIRA MELO Arthur



20) RANIERI Luca



21) SOTTIL Riccardo



22) TERRACCIANO Pietro (P)



23) VANNUCCHI Tommaso (P)