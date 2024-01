La Fiorentina ha da poco reso nota la lista dei convocati per la sfida valida per i quarti di Coppa Italia che i viola giocheranno col Bologna domani. Nessuna sorpresa fra le fila gigliate ma prosegue l'emergenza sulle corsie esterne. Sono infatti assenti Dodò, Castrovilli, Gonzalez e Sottil per problemi fisici, Kouamé per la Coppa d'Africa.