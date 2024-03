Fiorentina, i convocati per il Maccabi Haifa: la decisione su Kouamé

Domani alle 18:45 la Fiorentina affronterà gli israeliani del Maccabi Haifa nella sfida di ritorno degli ottavi di Conference League. Una gara importante che si giocherà in una città blindata con i viola che partono da una situazione di vantaggio avendo vinto a Budapest in campo neutro con il risultato di 3 a 4. Questa mattina alla seduta di rifinitura al Viola Park Vincenzo Italiano ha potuto contare su tutto il gruppo al completo con l'unica eccezione del lungodegente Christensen e questi sono i convocati per la gara di domani. L'unica assenza è quella di Kouamé, che nonostante il rientro a regime per quanto riguarda gli allenamenti, deve ancora trovare la forma giusta dopo l'infezione da malaria:



Portieri: Martinelli, Terracciano, Vannucchi.

DIfensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Nzola, Ikone, Sottil.