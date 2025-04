Fiorentina, i convocati per il Milan. Resta fuori un titolarissimo

Getty Images

La Fiorentina ha da poco diramato l'elenco dei convocati per la partita di domani che i gigliati giocheranno a Milano contro il Milan. E ci sono delle sorprese nella lista ufficiale dei viola.insieme ad Andrea Colpani, unico altro assente della sfida. Il tedesco era rimasto escluso dal match con l'Atalanta a causa di una botta al ginocchio presa in allenamento. In un primo momento sembrava in grado di poter recuperare per sabato ma non ha ancora risolto il problema e, dunque, Palladino ha optato per la prudenza. Questa la lista ufficiale:

: De Gea, Martinelli, Terracciano: Comuzzo, Dodò, Pablo Marì, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri: Adli, Cataldi, fagioli, Folorunsho, Mandragora, Ndour, Richardson: Beltran, Gudmundsson, Kean, Zaniolo