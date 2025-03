Fiorentina, i convocati per il Panathinaikos. Un solo assente, Folorunsho ce la fa

Getty Images

La Fiorentina ha diramato questo pomeriggio la lista dei convocati per l'importantissima partita di questa sera. I viola scenderanno in campo al Franchi nel ritorno degli ottavi di Conference League e per Palladino arrivano buone notizie sul fronte dei presenti. Sono regolarmente a disposizione, infatti, sia Folorunsho, che torna disponibile, che Adli, anche lui fermato da noie fisiche nell'ultimo periodo. L'unico assente, oltre ovviamente a Bove e agli esclusi dalla lista Uefa Marì e Ndour, è Andrea Colpani. Questa la lista completa:: De Gea, Martinelli, Terracciano.

: Baroncelli, Dodô, Comuzzo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongračić, Ranieri.: Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Richardson.: Beltrán, Caprini, Gudmundsson, Kean, Zaniolo.