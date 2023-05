Giornata determinante per la Fiorentina in ottica ottavo posto, quella che si disputerà domani all'Olimpico di Torino contro i granata di un febbricitante Juric. Italiano non potrà contare su Bonaventura, squalificato, ma anche su Amrabat e Gonzalez, rimasti a Firenze. In difesa spunta Kayode dalla primavera.



Portieri: Cerofolini, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti, Kayode.

Centrocampisti: Barak, Bianco, Castrovilli, Duncan, Mandragora.

Attaccanti: Brekalo, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara, Sottil.