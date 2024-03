Fiorentina, i convocati per il Torino: rientra Dodò dopo il crociato. Le condizioni di Quarta e Kouamé

Vincenzo Italiano ha da pochissimo diffuso la lista dei convocati degli uomini che parteciperanno alla trasferta di domani in cui la Fiorentina sfiderà il Torino. Non mancano le sorprese all'interno della rosa gigliata. Torna infatti dopo diversi mesi Dodò, che si era fermato a settembre per un terribile infortunio al crociato. Questa la lista completa:



1) BARÁK Antonin



2) BELOTTI Andrea



3) BELTRÁN Lucas



4) BIRAGHI Cristiano



5) BONAVENTURA Giacomo



6) COMUZZO Pietro



7) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson



8) DUNCAN Joseph Alfred



9) FARAONI Marco Davide



10) GONZÁLEZ Nicolás Iván



11) IKONE Nanitamo Jonathan



12) INFANTINO Gino



13) KAYODE Michael Olabode



14) LOPEZ Maxime Fabien Alexandre



15) MANDRAGORA Rolando



16) MARTINELLI Tommaso (P)



17) MILENKOVIĆ Nikola



18) NZOLA M'Bala



19) PARISI Fabiano



20) RAMOS DE OLIVEIRA MELO Arthur



21) RANIERI Luca



22) SOTTIL Riccardo



23) TERRACCIANO Pietro (P)



24) VANNUCCHI Tommaso (P)



REPORT - Contestualmente, il club viola ha anche diffuso un report medico su due calciatori assenti come Martinez Quarta e Christian Kouamé spiegando quali siano le loro condizioni: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Martinez Quarta è stato dimesso ieri dall'ospedale in seguito al ricovero resosi necessario nella notte tra domenica e lunedì scorso. Le condizioni generali dell'atleta sono buone, ad inizio settimana verranno effettuati nuovi controlli propedeutici alla ripresa dell'attività con la squadra. Il Club viola informa inoltre che il calciatore Christian Kouamè effettuerà nel corso della prossima settimana i controlli programmati per poter ottenere l'idoneità agonistica necessaria per riprendere l'attività di allenamento."