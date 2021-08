Ecco la lista dei giocatori selezionati da Vincenzo Italiano per Roma-Fiorentina: Lirola, destinato al Marsiglia, è ancora assente, mentre Nastasic non fa in tempo ad unirsi ai compagni per la trasferta nella Capitale. Assente anche l'infortunato Amrabat.



1) BENASSI Marco



2) BIANCO Alessandro



3) BIRAGHI Cristiano



4) BONAVENTURA Giacomo



5) CALLEJON BUENO Josè Maria



6) CASTROVILLI Gaetano



7) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio



8) DRAGOWSKI Bartlomiej (P)



9) DUNCAN Joseph Alfred



10) GONZALEZ Nicolas Ivan



11) KOKORIN Aleksandr



12) MALEH Youssef



13) MARTINEZ QUARTA Lucas



14) MILENKOVIC Nikola



15) MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal



16) MUNTEANU Louis



17) PULGAR FARFAN Erick Antonio



18) RANIERI Luca



19) ROSATI Antonio (P)



20) SAPONARA Riccardo



21) SOTTIL Riccardo



22) TERRACCIANO Pietro (P)



23) TERZIC Aleksa



24) VENUTI Lorenzo



25) VLAHOVIC Dusan