"L’impressione, comunque, è che i prossimi mesi non saranno facili. I Della Valle stanno seriamente pensando di mollare, ma acquirenti non ce ne sono. Almeno per ora. E quindi si andrà avanti con questo tira e molla di rabbia e di accuse, come è stato negli ultimi dieci anni. E di quell’amore mai nato, oggi rimane solo tanta tristezza", lo scrive La Repubblica.