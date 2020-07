Dopo le accuse del New York Times, la famiglia Della Valle ha scritto un comunicato per chiarire la propria posizione:



"Con riferimento alle notizie riportate da alcuni siti, Mario Cognigni, ex Presidente ACF Fiorentina, ribadisce che la società ha sempre agito nel rispetto delle regole e che tutti gli accordi sono stati resi disponibili alla nuova proprietà, prima della firma del contratto, in una data room appositamente creata per verificare ogni documento. Per questo, è stato dato mandato ai legali di tutelare, in ogni sede, la precedente proprietà".