A tre giorni dall’importante sfida di Marassi contro la Sampdoria, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi in tarda mattinata: la squadra si è ritrovata all’interno del centro sportivo Davide Astori attorno alle ore 11, per poi svolgere la sessione di allenamento all’interno dello Stadio Artemio Franchi.



Tra gli osservati speciali c’erano senza alcun dubbio Riccardo Sottil ed Alvaro Odriozola, entrambi esclusi dal tecnico gigliato dalla lista dei convocati per la sfida casalinga di lunedi scorso contro la Roma di Josè Mourinho, vinta poi per 2-0. Per quanto riguarda il classe ’99 l’acciacco fisico sembra essere già smaltito: qest’oggi Sottil infatti è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e tornerà sicuramente a disposizione per Genova. Ancora problemi invece per il terzino spagnolo che, nonostante sia sceso in campo contro contro Salernitana e Udinese, è ancora alle prese con la botta rimediata nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Il ginocchio sinistro non è ancora al 100% e probabilmente, a meno di clamorose novità dell’ultimo minuto, Odrizola sarà escluso anche dalla lista dei convocati per la Samp.