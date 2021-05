A Firenze si attendono notizie sul nuovo allenatore. La Fiorentina, nei primissimi giorni della settimana, proverà a fare un ultimo tentativo per Gattuso per capire se esistano margini per convincere Ringhio. La prima alternativa resta Fonseca, che ha dato piena disponibilità, ma ancora bisogna scendere ai dettagli. Tra i candidati, anche Rudi Garcia, che non vede l'ora di tornare in Italia, e Simone Inzaghi, in rotta con Lotito. Il problema più grande per i viola resta la concorrenza (Juventus su Gattuso e Inzaghi, sul quale c'è anche il Napoli). restano più defilate le candidature di Marcelino, Tedesco e Ranieri. Così scrive il Corriere Fiorentino.