Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina stila i nomi più caldi per la Fiorentina del futuro. Il sogno, per quanto difficile, si chiama Gonçalo Guedes. La concorrenza sul portoghese, però, è serrata e l'Everton è forte sull'esterno del Valencia. Il casting, però, riguarda tutte le zone del campo. Nella giornata di ieri sono emersi i nomi di Lykogiannis e Nandez come graditi a Gattuso. Per poi passare dal chiacchieratissimo Hysaj arrivando fino a Bakayoko ed Orsolini.