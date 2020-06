Sulle pagine de La Nazione, trova spazio la corsa al prossimo allenatore della Fiorentina. E mentre Iachini pensa a come tenersi stretto il posto, negli ultimi mesi sono rimbalzate le suggestioni per la panchina: da Spalletti, sotto contratto con l’Inter fino al 2021 a 5 milioni netti l’anno, a Laurent Blanc, disoccupato da 4 anni dopo aver allenato il Bordeaux, la nazionale francese e il Psg. C’è stato spazio nelle varie carrellate anche per Unai Emery, che arriva da due esperienze con Psg e Arsenal, e Mauricio Pochettino, che dopo la lunga cavalcata con il Tottenham vorrebbe restare in Premier. Sembrano più sogni, che possibilità. Si è parlato anche di De Zerbi, ma in questo caso, secondo il giornale, non avrebbe molto senso in termini di appeal sostituire Iachini. Ci sono anche Mazzarri, Giampaolo e Maran (brevemente nei piani di Pradè quando la conferma di Montella non era sicura) tra gli italiani liberi.