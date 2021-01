La Fiorentina è ancora alla ricerca di un attaccante capace di aiutare la squadra in zona gol. Come riporta La Nazione, i giocatori che i viola stanno seguendo sono molti, anche se Caicedo della Lazio rimane il primo nome, e anche ieri a margine della gara le società ne hanno parlato. Roberto Inglese del Parma è un altro giocatore che piace, anche se il cambio in panchina dei ducali potrebbe frenare il trasferimento. Resto vivo anche il nome di Scamacca del Genoa.