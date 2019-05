Edimilson

Capelli canuti o caduti, un po’ di pancetta, una sciarpa viola al collo. Vecchi sì, ma giovani dentro. Erano sul campo dove mezzo secolo fa avevano conquistato l’ultimo scudetto della storia della Fiorentina.Appassiti, tramortiti, inermi. Il calcio sa essere impietoso e quandoFernandes si è messo nella stessa posizione che mezzo secolo prima era occupata da Giancarlo De Sisti qualcuno si è sentito male. Quando al posto di Rogora c’era, al posto di Merlo giocava, al posto del salentino Rizzo il belga Mirallas e in panchina al posto del Petisso sedeva Montella, allora la nostalgia è esplosa in ogni sua forma.



Eppure non era solo qui la differenza. All’epoca c’era una proprietà che seguiva la squadra e c’era una tifoseria che la spingeva (a proposito, gli ultrà hanno sbagliato a non presentarsi in curva Fiesole prima della gara, dovevano entrare, applaudire i ragazzi del ‘69 e poi, se volevano contestare, uscivano di nuovo dallo stadio). Allora la Fiorentina era un blocco unico. Adesso è divisa in due blocchi che si fanno la guerra. Alla contestazione dei tifosi, ha risposto Diego Della Valle con una lettera consegnata al quotidiano fiorentino “La Nazione”. Il tempismo è stato perfetto: la lettera che segnava la rottura definitiva con la parte di Firenze che contesta è uscita nel giorno della sconfitta in casa col Milan, la quinta sconfitta nelle ultime 6 gare ufficiali dei viola, quelle con Montella alla guida. La replica di Della Valle ai contestatori è dura. Alle offese ha risposto con un “usate il cervello, se possibile” che non è proprio una carezza. Non c’è traccia di autocritica, la colpa non è mai di chi comanda. Fino a sabato pomeriggio, leggendo la lettera di Della Valle I, pensavamo con una certa preoccupazione al futuro della Fiorentina; qualche ora dopo, davanti alla stessa lettera e a una nuova sconfitta dei viola, abbiamo iniziato a preoccuparci anche del presente della Fiorentina, a cui manca ancora un punto per la salvezza. I pareggi di Pioli si sono trasformati nelle sconfitte di Montella, in difficoltà come tutta la squadra.

Ma è ancora più sintomatico della crisi viola quanto è accaduto nelle interviste di fine partita. Diego Della Valle aveva appena detto (scritto) che i contestatori sono il male della Fiorentina, Montella ha tentato un riavvicinamento dichiarando che “nel secondo tempo (quando i tifosi della Fiesole sono entrati nello stadio, ndr) la squadra ha giocato meglio con l’appoggio del pubblico: io l’ho sentito, i giocatori l’hanno sentito fino al 93′“. A intervalli quasi regolari, dalla Fiesole partivano cori a favore della squadra e di contestazione nei confronti dei Della Valle. Infine Chiesa, a cui hanno chiesto come si riesca a convivere con tutto quello che succede intorno alla Fiorentina, facendo riferimento alla lettera di Della Valle e alla contestazione, ha risposto: “A me tutto questo non interessa e non interessa nemmeno ai miei compagni. Parlo da capitano. E alla gente che dopo la sconfitta col Milan è tornata a casa incavolata posso dire solo che ha ragione”. Tre posizioni differenti. Questa è la Fiorentina di oggi.