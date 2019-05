Il gruppo "Fuori dal Coro", che rappresenta sui social la parte calda del tifo della Fiorentina, ha indetto un flash mob per la giornata di sabato al fine di manifestare contro la gestione della famiglia Della Valle. Sarà una protesta, con toni civili, « nei confronti di chi in questi anni ha portato la nostra amata Fiorentina nell'anonimato sportivo. Il flash mob avrà uno spirito goliardico ». Inoltre, in occasione di Fiorentina-Milan, gli spalti rimarranno nuovamente vuoti.