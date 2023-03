Sarà un vero e proprio esodo quello che metteranno in scena i tifosi della Fiorentina nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Cremonese allo Zini. Quest'oggi sono stati messi in vendita i biglietti e quelli del settore ospiti sono andati esauriti in meno di 20 minuti. Dalle 15.30 in poi erano ben 2mila le persone in coda su Ticketone. La curva nord, la tribuna nord e i distinti nord sono totalmente sold out. In totale saranno 3.500 i sostenitori gigliati. Di cui 2.465 nella settore ospiti. Lo scrive La Nazione