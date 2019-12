Una partita non all'altezza, probabilmente condizionato dall'infortunio alla caviglia rimediato in apertura in un contrasto con Stefan de Vrij. Eppure per Federico Chiesa i tifosi della Fiorentina hanno perso la pazienza.



L'esterno d'attacco viola, al centro di numerosi rumors di mercato con proprio l'Inter e la Juventus interessate a lui, è da tempo un lontano parente dell'attaccante devastante che tutti vogliono.



La volontà di lasciare la Fiorentina entro fine anno e il mancato rinnovo di contratto sta condizionando il rapporto con una tifoseria che non solo non gli perdona più niente, ma che è arrivata a fischiarlo sonoramente al momento del cambio con Vlahovic al 59esimo di Fiorentina-Inter..