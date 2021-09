La Nazione (Firenze) in edicola oggi spiega come mai le trattative con Sassuolo, Bologna e Sporting Lisbona per Berardi, Orsolini e Plata non sono andate a buon fine: ​La Fiorentina ci ha provato per il campione d'Europa, ma i neroverdi non si sono smossi dalla richiesta iniziale di 40 milioni; ha puntato decisamente Orsolini, ma il Bologna non ha avuto più la necessità di fare cassa avendo venduto Tomiyasu all’Arsenal per una cifra importante. Era stato preso in esame pure il giovane Gonzalo Plata, classe 2000, dello Sporting Lisbona: alla fine la società gigliata ha deciso di non affondare il colpo, probabilmente rinfrancata anche dalle notizie che sono arrivate dalle prime due prestazioni in campionato.