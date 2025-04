Getty Images

Fiorentina, i verbali non cambiano l'idea del club. Fagioli verrà riscattato

52 minuti fa



Stanno emergendo ogni giorno nuovi dettagli rispetto allo scandalo scommesse che sta riguardando calciatori di Serie A e non solo. Tanti elementi che arrivano direttamente dai colloqui che Nicolò Fagioli, che ha già pagato il suo debito con la giustizia sportiva, ha avuto con i PM più di un anno fa. Il ragazzo, come ha voluto ribadire in una storia sul proprio profilo Instagram considera la questione un capitolo ormai chiuso e, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, dedica una pagina proprio al classe 2001 e agli sviluppi sul suo futuro.



NESSUN DUBBIO - Secondo la rosea, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di cambiare idea sul ragazzo in vista della prossima stagione. La società viola, nonostante i dettagli venuti a galla nelle ultime ore, ha tutta l'intenzione di riscattarlo dalla Juventus versando la restante parte di circa 13,5 milioni di euro.