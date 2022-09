⭐️

Dopo un anno e mezzo in cui ha raccimolato appenatra campionato e Coppa Italia,ha scelto di cambiare aria: anche se soltanto in prestito annuale, l’attaccante russo lascerà Firenze per trasferirsi all’dove probabilmente avrà le occasioni che Vincenzo Italiano allanon poteva garantirgli.Quest’oggi l’attaccante classe ’91 è stato presentato dalla sua nuova squadra sui social: tra giri del mondo e toccate di classe Kokorin sembra essere pronto per tornare a giocarsi le sue carte.Ecco le immagini pubblicate, tramite i propri canali social, dall’Aris Limassol: