Sulle pagine di Tuttosport si torna a parlare di Andrea Belotti. Il contratto in scadenza 2022 non accenna a voler essere rinnovato e la clausola da 100 milioni vale solo per l'estero, sino a prova contraria. Così gli altri ds annusano l'aria, soprattutto ora che nel reparto dirigenziale c'è stato un nuovo innesto nel ruolo di direttore sportivo. Per primo si è mossoil Milan, poi il Napoli. Nell'ultimo periodo si è iscritta alla corsa anche la Fiorentina, in attesa di capire il futuro di Chiesa. Infine c'è l'Atletico Madrid, che già nel 2017 ci provò.