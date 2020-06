Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport il futuro dell'attuale direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, non è ancora chiaro. Non a caso si parla di un interesse della Fiorentina. Il club viola vorrebbe ristrutturare il proprio organigramma societario confermando Daniele Pradè e dirottando Joe Barone su altri compiti.