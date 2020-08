Tuttosport scrive che la Fiorentina sta puntando decisa su Seko Fofana. Il centrocampista dell'Udinese è in testa alle preferenze del club viola - sottolinea il quotidiano - e lui ha già comunicato di voler lasciare l'Udinese. Iachini conosce bene il giocatore avendolo fatto debuttare in Serie A quando era allenatore della squadra friulana, ma la concorrenza per il classe '95 è agguerrita.