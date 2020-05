tecnico della Fiorentina, ha parlato a Radio 1:"C’era apprensione per i nostri giocatori positivi, adesso si sono rimessi al meglio ma prima di riprendere le attività serviranno dei controlli ulteriori.l calcio è uno spettacolo che può rappresentare una distrazione per tante persone nel nostro Paese, noi siamo a disposizione ma spetta alle autorità competenti e al Governo decidere. Riapertura del centro sportivo già lunedì? Sarebbe antipatico se alcune squadre potessero ricominciare e altre no, se anche alcune regioni dessero il via libera bisognerebbe avere rispetto per le altre società e ricominciare tutti insieme.. E poi bisognerà vedere come si potrà eventualmente ripartire in base al protocollo. Un calcio migliore? Lo speriamo tutti. La pagina più bella in questo periodo di emergenza è stato dato dal Paese, dai cittadini e da tutto il settore medico che ha dimostrato un grande cuore.”.Infine una battuta su Chiesa: “, Commisso ha tanto entusiasmo e si vedrà cosa accadrà al futuro. Oggi si guarda al metro ed è complicato immaginare cosa accadrà in futuro, lo decideranno insieme il presidente e Federico"