Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio contro la Juventus:



"La parola tranquillità non mi piace, serve lavoro e applicazione massima. Dobbiamo fare punti e vincere le partite. Oggi contava la prestazione giusta, ci tenevamo molto per tutti. Volevamo vincere dall’inizio alla fine. Primo tempo ci è venuto molto bene, abbiamo avuto tante occasioni rischiando pochissimo. C’è grande rammarico, perché alla prima giocata abbiamo preso gol. Ho visto i ragazzi che hanno dato tutto, ma negli ultimi minuti non abbiamo avuto più la gamba giusta per far male e provarci fino in fondo. Lo spirito è stato giusto però. Portiamo a casa un risultato positivo. Difesa? Stiamo lavorando tanto sotto quell’aspetto, ma vogliamo ancora migliorare. Vlahovic? Dusan ha grandi doti, la sua esplosione aveva un tempo, dovevamo solo aspettarlo. Ha fatto la prestazione con grande spirito e la giusta forza. Rigore? Se la metteva all’angolino ci faceva stare più tranquilli. Non vogliamo ingabbiarlo, ha personalità e talento".