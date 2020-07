Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, parla a Sky Sport dopo il ko casalingo contro il Sassuolo: "Abbiamo creato i presupposti per vincere sia col Brescia che con la Lazio, oltre a oggi. La squadra deve girare pagina perché oggi abbiamo commesso due errori importanti che hanno messo la partita su binari sbagliati. Con un pizzico di fortuna in più potevamo riaprirla. Un po' di stanchezza ha pesato sugli errori commessi".



SUGLI ERRORI - "​Gli errori individuali? Poteva bastare più attenzione sul contropiede, in sei contro tre dovevamo gestirla in maniera più attenta. La scelta dell'attacco era quella di giocare sulle linee con più ampiezza, e abbiamo creato i presupposti. Quanto alla punta, non avendo Vlahovic dovevo preservare fino alla fine Cutrone. La pressione? Non dobbiamo averne, prima del lockdown eravamo la terza miglior difesa e ora abbiamo commesso qualche errore: io devo pensare a quello che è adesso e a come far muovere la squadra in questa situazione".