Giuseppe, ha parlato alla vigilia del match contro il"Questa ripartenza è simile alla fine dello scorso campionato. non è stata una preparazione normale ed i giorni di stacco sono stati pochi. Cecheremo di far inserire il prima possibile i nuovi acquisti visto che abbiamo reso più completo il reparto di centrocampo: i tre nuovi porteranno personalità, qualità, possesso palla e spero anche finalizzazione. E possono tutti interpretare vari ruoli occupando molte posizioni. Arriveremo ad essere la squadra che vogliamo essere"."Affronteremo una squadra organizzata e piena di talento. Siamo solo alla prima giornata, ma vogliamo partire con il piede giusto e dare risposte importanti. Belotti? Ha esordito con me, lo conosco bene, è un pericolo per noi, ma io ho i miei attaccanti ed è giusto pensi a loro. Giampaolo riesce a dare sempre la propria impronta, dovremo pensare a noi stessi ed incanalare la gara sui giusti binari"."Il gruppo al 95%, forse anche al 98%, è questo: poi ho grande fiducia in quello che hanno sempre detto il presidente ed i dirigenti: qualora dovessero capitare occasioni interessanti sapremo dire la nostra. Le idee sono chiare su ciò che si può fare"."Franck è un giocatore molto importante per noi, chiaramente dovremo gestirlo al meglio vista l'età affinché possa darci ogni settimana il massimo dell'aiuto. E' sempre la squadra a dover essere brava nel suo complesso per far risaltare i singoli, poi è chiaro che lui può sempre darci quel qualcosa in più. Chiesa? La posizione di Federico cambia spesso anche dentro la partita, esterno, punta, attaccante esterno. Lo scorso anno è arrivato in doppia cifra in campionato, il suo record. Vorrà migliorare questo traguardo, ci aspettiamo un contributo importante. Fin quando indossa la nostra maglia, lui come tutti, è qua e lotta insieme a noi e per noi. Non c'è stato un singolo allenamento in cui non ha dato il massimo. Poi il mercato è sempre imprevedibile, ma ad ora è totalmente qui con la testa e con il cuore"."Purtroppo abbiamo qualche giocatore non al meglio. Pulgar andrà valutato, questa malattia ti lascia degli strascichi e quindi dobbiamo seguire tutto con attenzione. Certo con il covid-19 qui a Firenze abbiamo già dato".