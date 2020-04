tecnico della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport:“Ci sentiamo spesso con il presidente e anche con Barone e Pradè. Parliamo soprattutto della nostra salute. Ci sarà tempo per discutere del mio futuro. Ho sempre detto che per me allenare la Fiorentina è un sogno, non è come allenare da qualche altra parte per il mio legame profondo con Firenze, con i fiorentini e con la Fiorentina”.“Prima di tutto bisognerà vedere come staremo tutti e quando rientreremo. Bisognerà vedere quanto Franck ha fatto in questo periodo e come lo ha potuto fare. Sarà lo staff medico che prima di tutto lo vedrà. Ci sarà modo e tempo per valutare il resto”.“Con Federico quando ci siamo conosciuti sono bastate due parole. Abbiamo avuto subito un ottimo feeling. Lui è un ragazzo d’oro sia sul piano umano che su quello professionale. Ed è un grandissimo calciatore. Il futuro è dalla sua parte. Sono felice che sia tornato nuovamente a sorridere e a fare prestazioni importanti. E sono contento che da parte sua emerga una gran voglia di continuare insieme. Federico sta lavorando per poter essere determinante anche in attacco. Come dimostrano i gol e le occasioni che sta avendo ultimamente”.“Sono due attaccanti molto giovani che devono lavorare a fondo per migliorarsi. Le qualità ci sono, starà a loro avere la forza, l’umiltà e l’entusiasmo per migliorarsi. Hanno entrambi grandi margini di crescita. Sono sicuro che ci sarà un futuro importante sia per loro che per la Fiorentina”.“La mia era una battuta. Lirola ha ripreso il suo percorso, ha alzato il suo livello di rendimento. E’ tornato ai suoi livelli di rendimento e di fiducia”.