L'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato alla vigilia del prossimo match do campionato contro il Torino: "La vittoria di Lecce è stata importante, i ragazzi la meritavano. Ci tenevamo ad affrontare i giallorossi nella maniera giusta, abbiamo fatto una grande gara e dobbiamo continuare su questa strada compatibilmente con gli impegni ravvicinati".



Sul momento della squadra: "Nel calcio ci sono degli episodi, abbiamo avuto tante volte la possibilità di vincere delle partite. Poi ci stanno mancando i nostri tifosi, oltre al fatto che siamo la squadra più giovane del campionato. Non sono alibi, ma dati di fatto. Cercheremo comunque di fare il massimo".



Sul Torino: "È un'ottima squadra, che aveva come obiettivo l'Europa. Gioca insieme da tanto tempo, poi c'è Belotti che è cresciuto con me a Palermo ed è quindi un mio figlioccio. Ci vorrà una partita di grande spessore".