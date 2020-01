Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Radio 1 del momento della viola, reduce da una settimana molto importante condita da tre vittorie:



CLASSIFICA- "I ragazzi sono stati bravissimi. Ancora non abbiamo fatto nulla, ma abbiamo dato una bella spallata alla classifica. Ci stiamo riprendendo a livello fisico e psicologico."



MERCATO- "Con la società ho parlato di quelle che potrebbero essere le esigenze. C’è la volontà di comprare un giocatore per reparto, anche per essere più coperti numericamente e rendere la squadra più solida."



RIBERY- "Sta recuperando dal brutto infortunio alla caviglia, è partecipe, la sua presenza è importante sul piano morale e della personalità. Sta lavorando con i fisioterapisti. Tempistica? Non so, penso ci vorranno ancora 45 giorni affinché possa scendere in campo."



CASTROVILLI- "E’ un giocatore importante, ha margini di crescita sul piano tattico. Deve segnare 8-10 gol in campionato, deve curare la postura del corpo quando riceve la palla da interno. Stiamo lavorando perché sia più efficace in zona gol e anche per quanto riguarda gli assist."