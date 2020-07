Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato prima della sfida contro il Verona ai media ufficiali della società viola:



VERONA -“Sicuramente sarà una partita difficile, come tutte in questa parte di campionato. Giocando in modo così ravvicinato, tante cose si capiscono dopo le partite. I ragazzi sono consapevoli di affrontare una squadra che sta facendo un grande campionato, da parte nostra serve una prestazione solida. Ci mancano i nostri tifosi, ma dovremo essere all’altezza della situazione, anche per organizzazione e attenzione. Ci auguriamo anche di essere un pelo più fortunati e precisi sotto porta”.



SQUADRA - “Abbiamo qualche assenza, tra acciacchi e squalifiche, abbiamo ancora due sedute di allenamento, poi con lo staff medico valuteremo al meglio. Le partite si preparano valutando tutti gli aspetti, tenendo di grande conto il lavoro di chi subentra, perché devono essere determinanti”.



ATTACCANTI -“Tutti i ragazzi si stanno impegnando molto considerando tutte le difficoltà. Kouamè ci auguriamo ci possa dare una mano importante in questo finale di stagione. Ribery sta bene, si allena con il gruppo. Si fa fatica a tenerlo fuori per tutte le sue qualità. Ci aspettiamo tanto da tutti gli attaccanti, perché è in quella zona che dobbiamo essere più incisivi”.



PORTIERI -“Sono molto soddisfatto sia di Dragowski che di Terracciano, non ho mai problemi a scegliere chi schierare, anche nei momenti di difficoltà. Dobbiamo continuare a lavorare ed essere squadra".