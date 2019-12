La Fiorentina ha un nuovo allenatore. In attesa del comunicato ufficiale, Beppe Iachini può considerarsi a tutti gli effetti il successore di Vincenzo Montella sulla panchina dei viola. Il patron Rocco Commisso ha rotto definitivamente gli indugi dopo aver atteso fino all'ultimo il sì dell'ex tecnico del Paris Saint Germain Laurent Blanc, il nome di respiro internazionale che l'imprenditore italo-statunitense avrebbe voluto regalare alla piazza per ridare slancio al progetto.



Visti gli induci del francese, Commisso ha dato il via libera in questi minuti a Iachini, con cui l'accordo era totale già nella giornata di ieri: contratto non di 6 ma di 18 mesi, dunque fino a giugno 2021. Le parti hanno comunque inserito una clausola che prevede il pagamento di una penale in caso di risoluzione anticipata.