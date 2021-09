L'ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, parlando a Il Brivido Sportivo, ha analizzato la condizione dei viola:



"Hanno fatto una grande campagna acquisti a cominciare da chi è rimasto, come Vlahovic e Milenkovic, due grandi colpi. E' la conferma di quanto Commisso abbia voglia di far crescere la sua creatura. Italiano, mi piace, l'ho allenato a Verona e vincemmo un campionato con il 4-3-3. ​Obiettivi? Io sono arrivato al decimo posto senza avere il sostegno dei tifosi e con mille problemi legati al Covid. Questa Fiorentina con i rinforzi e con il sostegno dei tifosi viola può sicuramente scalare delle posizioni in classifica".