Dopo il pareggio contro il Brescia, anche Beppe Iachini è finito sul banco degli imputati, vista la prestazione negativa dei suoi. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, il tecnico è più lontano dalla Fiorentina in questo momento, e i viola si stanno già guardando intorno. Rimane la suggestione Spalletti, con l'ex Inter che piace molto, così come è apprezzato il lavoro di Juric a Verona. Non è stata abbandonata la pista estera che porta a Blanc, profilo internazionale che piace a Commisso.