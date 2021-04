Dopo la sconfitta di misura per 3-2 contro l'Atalanta, l'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato così a Sky Sport: "Siamo partiti come non volevamo, la partita era comunque equilibrata. Nelle singole situazioni non siamo stati molto fortunati, la squadra voleva fare una grande partita, nel secondo tempo l'abbiamo rimessa in piedi e potevamo andarla a vincere. Poi c'è stato il rimpallo in area, Martinez l'ha toccata di mano, c'è rammarico".



VLAHOVIC - "Sta crescendo, sta facendo il suo percorso di crescita. Coi mesi sapevamo del margine di miglioramento, senza preparazione estiva ha fatto 3 o 4 partite in meno per la condizione. È cresciuto tanto, crediamo in lui e tutti gli attaccanti che abbiamo".



SALVEZZA - "Abbiamo finito lo scorso campionato con la miglior difesa. Dobbiamo ritrovare solidità e organizzazione dietro, compattezza".