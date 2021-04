La Repubblica, si concentra, oggi, sul reparto difensivo della Fiorentina. Finora sono 45 le reti subite dalla retroguardia viola. Peggio hanno fatto solo le squadre più arretrate in classifica. Iachini ha come obiettivo, quindi, quello di fornire maggiore sicurezza e solidità ai tre interpreti là dietro, ossia Pezzella, reduce da varie gare sottotono, Quarta, cresciuto a vista d'occhio sotto la gestione Prandelli e Milenkovic, capace di adattarsi a molte situazioni. Questo trio dovrà dare risposte importanti per far sì che la media gol incassati si abbassi drasticamente.