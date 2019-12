La Fiorentina è ancora alla ricerca del successo di Vincenzo Montella e da ieri sono aperti i famosi casting. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Beppe Iachini, che i dirigenti viola hanno già incontrato e con il quale i rapporti sono ottimi. Dopo i primi approcci dei giorni scorsi, nelle ultime ore le parti si stanno ancora tenendo in contatto, avvicinandosi ancora di più. Il tecnico ex Empoli e Sassuolo sarebbe disposto ad accettare un contratto di 6 mesi, nel ruolo di traghettatore.

Il ds Pradè e i suoi collaboratori, però, stanno monitorando altri profili, volendo scegliere da un mazzo più ampio. I nomi che sono stati valutati sono, in ordine di interesse,mentre è stata accantonata l’ipotesi Prandelli. Nelle ultime ore, però, quello che trapela dagli ambienti viola è un, che necessiterà di ulteriori approfondimenti per valutare la fattibilità dell'operazione.